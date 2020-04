Tare: “Calcio penalizzato dalle ultime decisioni. Campionato? Grandi squadre come la Juve devono prendere una posizione”

TORINO- Ai microfoni dei canali ufficiali della Lazio, il ds Igli Tare ha parlato della possibile ripresa del campionato: “Ai calciatori viene data la possibilità di andare a correre nei parchi pubblici, dove però potrebbe non essere rispettata la distanza di sicurezza. Al contrario, però, non possono allenarsi nei centri sportivi e in questo senso credo che la categoria sia stata penalizzata. Sono due mesi che siamo fermi, credo che il Ministro dello Sport non voglia aiutare il calcio. Lo dico con onestà, c’è qualcosa che non quadra. Il calcio è un fattore importante per l’Italia, vogliamo finire il campionato nel rispetto delle regole. Scudetto? Non ci sentiamo penalizzati. C’è però di mezzo la continuità del sistema intero e squadre importanti come Juve, Inter e Milan devono prendere una posizione”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<