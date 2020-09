Suarez: “Il Barcellona aveva bisogno di cambiare, all’Atletico sono sereno”

TORINO- In zona mista, Luis Suarez ha parlato dopo il suo esordio con l’Atletico Madrid, coronato da una doppietta contro il Granada: “Volevamo iniziare bene il campionato e sono molto contento di come è andata. Quando inizi una nuova avventura segnando sei sempre felice. Barcellona? Il club aveva bisogno di cambiare e lo accetto. Qui a Madrid sono stato accolto in maniera spettacolare e mi sento sereno”.