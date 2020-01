Sticchi Damiani (pres.Lecce): “I pareggi con Inter e Juve ci danno entusiasmo”

TORINO- Ancora raggiante dopo l’importante punto ottenuto dal Lecce contro l’Inter, il presidente giallorosso Sticchi Damiani si è espresso così ai microfoni di Radio Sportiva: “I pareggi contro Juve e Inter sono risultati di prestigio e ci danno entusiasmo, che sarà importante per le prossime gare. Quello contro i nerazzurri è un punto molto importante, arrivato dopo un periodo complicato. Era una sfida impari, noi qualche tempo fa eravamo in Serie C e il solo pensiero di incontrare l’Inter neanche ci sfiorava. Onore a Liverani, che ha deciso di non snaturare la sua idea di gioco di fronte ad una squadra così forte. Ha letto bene la partita e ha fatto un capolavoro tattico”.