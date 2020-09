Spezia, ufficiali gli arrivi di Chabot e Agoumé

TORINO – (ANSA) – Lo Spezia ha ufficializzato gli acquisti del centrocampista Lucien Agoumé dall’Inter e del difensore centrale Julian Chabot dalla Sampdoria. Il primo, classe 2002, arriva in prestito secco dalla società nerazzurra, mentre il difensore dell’Under21 tedesca arriva in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della società blucerchiata. Entrambi si aggregheranno alla rosa guidata dall’allenatore Vincenzo Italiano già per l’allenamento di questo pomeriggio. Con gli arrivi di Agoumé e Chabot, diventano 15 i volti nuovi della squadra ligure, alla prima esperienza in Serie A (2 portieri, 6 difensori, 4 centrocampisti, 3 attaccanti). Un numero che potrebbe aumentare già nei prossimi giorni, con l’esterno offensivo Daniele Verde in forza all’Aek Atene ormai a un passo. Si cerca anche una punta centrale: con l’affare Santander che sembra sfumato, il direttore generale dell’area tecnica Mauro Meluso sta sondando alcuni campionati esteri, tra cui quello argentino. (ANSA).