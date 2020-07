TORINO- Il successo al Bernabeu contro il Villareal, derivato da una doppietta di Karim Benzema, è stato decisivo per il Real Madrid, che ha messo così la parola fine al campionato. Grazie anche al contemporaneo ko interno del Barcellona per mano dell’Osasuna, infatti, l’undici di Zinedine Zidane si è laureato campione di Spagna per la 34esima volta nella propria storia.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<