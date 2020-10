TORINO- Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, ai microfoni di Calcio&Finanza, ha parlato della situazione dello sport in questo momento: “Sono convinto che questo settore sia un motore di ripartenza. Questo è il motivo per cui, in queste ore, ci stiamo battendo perchè lo sport possa andare avanti il più possibile. Ovviamente in sicurezza e nel massimo rispetto di rigidi protocolli”.