Spadafora: “Si lavora ad approfondimenti sul protocollo per il futuro del campionato”

TORINO- Il Ministro dello Sport Spadafora è intervenuto durante la trasmissione “Mi Manda Rai Tre” per parlare del futuro del campionato italiano: “Il calcio è simbolo di passione, leggerezza e gioco. Il comitato tecnico scientifico sta incontrando la FIGC e non solo per approfondimenti sul protocollo. Se il protocollo troverà una sintesi tra comitato e FIGC, allora si potranno ricominciare gli allenamenti, dando una speranza anche per il campionato. Altrimenti sarà il governo a decretare la fine del campionato a causa dell’emergenza”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<

</a