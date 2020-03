Spadafora: “La Lega Calcio non ha preso provvedimenti per questioni economiche”

TORINO- Ai microfoni di “L’Aria che Tira”, trasmissione in onda su La 7, il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha parlato nuovamente della sospensione del campionato fino al 3 aprile causa emergenza Coronavirus: “Lo sport si è fermato in ritardo e mi sembra un eufemismo dirlo. Il calcio non ha voluto prendersi le sue responsabilità. Dicono che il Governo dovesse prendere dei provvedimenti, ma in realtà molte federazioni le hanno prese in autonomia. L’unica che non lo ha fatto è stata la Lega Calcio per una questione economica”.

