Spadafora: “Irrealistico tornare in campo il 3 maggio, proporrò il blocco delle attività anche per tutto aprile”

TORINO- Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato della possibile ripresa del campionato ai microfoni di Repubblica: “Ritornare in campo già il 3 maggio è qualcosa di irrealistico. Per molto tempo mancheranno gli abbracci, le strette, il passarsi la bottiglietta…La mia proposta sarà quella di prorogare il blocco per tutto il mese di aprile, coinvolgendo anche gli allenamenti. Lo sport, però, non è solo il calcio e il calcio non è solo la Serie A. Dal calcio di Serie A, però, mi aspetto che le richieste siano accompagnate da una seria volontà di cambiamento. Le grandi società vivono in una bolla, al di sopra delle loro possibilità, a partire dagli stipendi milionari dei calciatori: devono capire che niente dopo questa crisi potrà più essere come prima”.

