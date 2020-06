Spadafora: “In Juve-Milan tutto ha funzionato bene, speriamo i protocolli continuino a dare garanzie”

TORINO- Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la ripresa del calcio italiano: “Ieri sera, in occasione di Juve-Milan, tutto ha funzionato al meglio. Siamo arrivati a questo, però, solamente dopo un percorso difficile, ricordando sempre che lo sport non è solamente il calcio e il calcio, a sua volta, non riguarda soltanto la Serie A. Siamo solo all’inizio e speriamo che i protocolli continuino a dare tutte le garanzie necessarie”.

