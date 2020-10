Spadafora: “In arrivo un’indennità di 800 euro per i lavoratori sportivi”

TORINO- Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, tramite un post su Facebook, ha annunciato l’arrivo di un’indennità di 800 euro per i lavoratori sportivi: “Io sono il primo che non avrebbe mai voluto che arrivasse il giorno della decisione di bloccare le palestre, le piscine e tantissime altre attività del nostro Paese. Decreto che sarà immediatamente esecutivo. Per questo mese fino al 24 novembre per tutti i lavoratori sportivi sarà di 800 euro. Stavolta sarà davvero automatica, chiunque ha avuto indennità precedentemente riceverà automaticamente i soldi”.