Spadafora: “Il mondo del calcio deve ragionare come un sistema”

TORINO- Vincenzo Spadafora, al Social Football Summit 2020, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mondo del calcio: “Il Governo deve sostenere il mondo dello sport. Ma anche il sistema sport, e calcio nello specifico, deve capire come riadattarsi mettendo in piedi una serie di attività che rendano questo settore una vera e propria industria. Il mondo del calcio deve però essere in grado di ragionare come sistema, piuttosto che portare avanti istanze e richieste basate su esigenze che sono a volte troppo personali”.