TORINO- Vincenzo Spadafora, Ministro dello Sport, ha parlato ai microfoni di Rai Sport della ripresa degli allenamenti: “Il cts ha approvato il protocollo della Figc per la ripresa degli allenamenti di squadra dei club di calcio. Il 28 maggio saremo in grado di decidere se e quando far ripartire il campionato”.

