Spadafora: “Emanato un protocollo con nuove linee guida per lo sport”

TORINO- Il Ministro dello Sport Vincenzo Spadafora, tramite un post su Facebook, ha annunciato l’emanazione di un nuovo Protocollo con nuove linee guida da seguire nelle attività sportive: “Abbiamo emanato un nuovo Protocollo attuativo delle ‘Linee guida per l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere. Un documento semplice quanto importante, scritto con la collaborazione del Coni, del Comitato Italiano Paralimpico, della Federazione Medico Sportiva Italiana, delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e con il contributo di un team di medici dello Spallanzani, del Bambino Gesù e del Gemelli. Sappiamo purtroppo che l’evolversi della situazione sanitaria potrebbe costringere il Governo a misure drastiche per moltissimi settori ma anche per scongiurare cio’ bisogna essere rigorosi nel rispetto delle regole“.