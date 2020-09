Sileri: “Aprire gli stadi con una capienza massima è impossibile”

TORINO – Il viceministro della Salute, Pierpaolo Sileri, ha parlato ai microfoni del Tg5 circa l’apertura degli stadi in Italia: “Ha senso tornare alla normalità ma dobbiamo farlo in sicurezza con regole ferree, quindi aprire gli stadi con una capienza massima è impossibile. Pensare invece ad una piccola capienza con regole ferree e controlli, si può pensare di farlo, ma gradualmente e compatibilmente con i numeri che osserviamo settimanalmente. Non dobbiamo avere paura perché siamo pronti. In Italia i casi di Covid aumentano molto lentamente e la nostra situazione è migliore rispetto agli altri Paesi europei”.