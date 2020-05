Sibilia (vicepres. FIGC): “Fiduciosi per il futuro della Serie A, siamo vicini a trovare la soluzione”

TORINO- Ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il vicepresidente della FIGC Cosimo Sibilia ha parlato del possibile futuro del campionato: “La curva dei contagi, dalle notizie lette in questi giorni, sembra stia calando e siamo quindi fiduciosi per il futuro. I tempi li ha dettati e continua a dettarli il Coronavirus, ma siamo vicini alla soluzione della questione. In questo momento pensiamo di essere vicini ad un’indicazione positiva in merito alla ripresa della Serie A. Se ne parlerà giovedì prossimo tra Ministro e componenti della Federazione”.

