Sibilia: “Misura colma, il calcio a cui pensare non è solo quello di vertice”

TORINO- Ai microfoni dell’ANSA, il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia ha commentato il nuovo dpcm: “La Lega e le società hanno fatto di tutto per garantire la ripresa dopo il lockdwon, mettendo a disposizione ingenti quantità di denaro e facendo enormi sacrifici. La misura adesso è colma e qualcuno dovrà prendersi la responsabilità di un disastro annunciato, invece di continuare a lanciare numeri e fare proclami come se il calcio a cui pensare fosse solo quello di vertice. Consentire solo ad una minima parte delle nostre competizioni di proseguire, seppur a livello nazionale, non ci soddisfa. Mi auguro che stavolta le parole si trasformino in atti concreti”.