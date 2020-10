Serie C, 19 positivi nel Palermo

TORINO – “Preso atto dell’istanza documentale presentata dal Palermo – scrive la Lega Pro nel dispositivo di rinvio della partita – considerata la comunicazione dell’Azienda Sanitaria Provinciale nella quale si evidenzia che si è in presenza di un cluster di infetti nella compagine sportiva palermitana; preso atto delle prescrizioni di permanenza in isolamento domiciliare obbligatorio per i soggetti positivi disposte dalla stessa Asp la Lega dispone che la gara Palermo-Viterbese sia rinviata a data da destinarsi”. Lo ha riportato il sito ufficiale del Palermo.