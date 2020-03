Serie A, vincono le genovesi: Verona e Milan ko

TORINO- Anche se a porte chiuse, le gare previste per le 15 si sono regolarmente giocate e vedevano in campo Milan e Genoa a San Siro, con Samp e Verona impegnate a Marassi. Due successi per le due genovesi, che superano rispettivamente i rossoneri per 2-1 (Pandev e Cassata, a cui risponde Ibrahimovic) e gli scaligeri per 2-1 (doppietta di Quagliarella dopo l’autogol di Audero). Alle 18 in campo Udinese e Fiorentina, mentre la domenica si chiuderà con Juve-Inter.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<