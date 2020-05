Serie A, via libera agli allenamenti da parte del Viminale

TORINO- In una circolare inviata dal Viminale ai Prefetti per dare il via alla “fase 2” dell’emergenza Coronavirus in Italia, si è parlato anche degli allenamenti di atleti individuali e non. Notizie positive per la Serie A, con i calciatori che potranno tornare a svolgere attività individuale in aree pubbliche e private: “E’ consentita, anche agli atleti e non, di discipline non individuali, come a ogni cittadino, l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento”.

