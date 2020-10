TORINO- In queste ore è arrivata l’ufficialità che ormai da giorni ci si aspettava: Genoa-Torino è stata ufficialmente rinviata a data da destinarsi. La partita tra le due squadre era in programma sabato al “Luigi Ferraris”, ma visti i numerosi casi di Coronavirus riscontrati in casa rossoblù è arrivata la decisione di non far disputare il match. Inoltre, anche gli allenamenti della squadra di Maran sono stati sospesi.