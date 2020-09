TORINO- Alla fine, come si temeva in casa Roma, è arrivata la stangata del Giudice Sportivo, che ha deciso di punire il club giallorosso con un 3-0 a tavolino in favore del Verona per il match giocato sabato scorso. La società capitolina si è resa colpevole di aver schierato in campo Diawara (23 anni) senza inserirlo nella lista dei 25 calciatori da presentare, utilizzandolo invece come un under 22 (in questo caso non avrebbe avuto bisogno di essere inserito).