TORINO – La Lazio vince contro il Torino in trasferta al 98esimo e si porta a casa dei clamorosi 3 punti in classifica. Per i biancocelesti a segno Andreas Pereira, Milinkovic-Savic, Immobile e Caicedo. Per la squadra di Giampaolo in gol Belotti, Bremer e Lukic.