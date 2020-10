TORINO – Il Torino perde ancora in casa e rimane fermo a zero punti in classifica. Non basta alla squadra di Giampaolo una doppietta del loro bomber, Andrea Belotti per vincere la partita. Il Cagliari, infatti, ha tenuto sempre il passo ai granata: prima con la reta di Joao Pedro e la doppietta di Simeone che ha deciso la partita