Serie A, Tommasi: “Al momento non possiamo permettere che i calciatori si espongano a grandi rischi”

TORINO- Damiano Tommasi, presidente dell’AIC, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta del Mezzogiorno in merito alla ripresa della Serie A: “In una fase in cui tornare ad allenarsi potrebbe mettere a rischio la salute, la voce di calciatori e calciatrici non ha il giusto peso. Qualsiasi protocollo va pensato e condiviso il più possibile con ampio consenso. Le modifiche definitive, ad oggi, non ci lasciano molto contenti. Non possiamo spingerci troppo in avanti ed esporci così a grandi rischi. Non ha senso rischiare di ripartire se i rischi di contagio sono ancora così alti. La preoccupazione per chi risulta positivo, inoltre, è poco considerata”.

