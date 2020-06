Serie A, test molecolari prima di ogni partita

TORINO- Il calcio italiano ha ufficialmente riaperto i battenti grazie alle sfide di Coppa Italia Juventus-Milan e Napoli-Inter. In attesa che anche il campionato riprenda, arrivano nuove decisioni in merito ai controlli sanitari che dovranno essere effettuati per evitare il rischio di nuovi contagi. Come riportato dal Corriere dello Sport, prima di ogni partita i calciatori saranno sottoposti a test molecolari, che daranno un verdetto quasi immediato.

