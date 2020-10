TORINO – A Cesena è andato in scena il match Spezia-Fiorentina, terminato in parità. Ad aprire le marcature sono state due reti viola prima con Pezzella e poi con Biraghi. Nel corso della fine della prima frazione e della seconda è andata in scena la rimonta rossonera: prima un gol di Verde al 39′ e poi Farias al 75′.