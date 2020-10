Serie A, spettacolo a San Siro: Milan-Roma finisce 3-3

TORINO- Monday night spettacolare a San Siro, dove Milan e Roma hanno concluso la partita sul 3-3. Rossoneri avanti tre volte grazie alla doppietta di Ibrahimovic (uno dei due gol su rigore contestato) e al primo gol in A di Saelemaekers, ma raggiunti da una squadra giallorossa mai doma. Per gli uomini do Fonseca gol di Dzeko, Veretout (anche qui farà discutere il fallo da cui è scaturito il rigore) e Kumbulla. La squadra di Pioli resta in testa alla classifica a quota 13 punti, mentre la Roma si porta, con 8 punti, al nono posto.