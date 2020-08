TORINO- La stagione è da poco terminata ma, tra poco più di un mese, il campionato ripartirà di nuovo. Come riportato dal Corriere dello Sport, i sorteggi del nuovo calendario dovrebbero avvenire tra il 31 agosto e il primo settembre. Per stringere i tempi in vista degli Europei estivi, i turni infrasettimanali dovrebbero essere sei invece dei consueti cinque.

