Serie A, slitta ancora la ripartenza?

TORINO- Dalla giornata di oggi, come previsto dagli ultimi decreti del Governo, le squadre di Serie A hanno potuto riprendere gli allenamenti di gruppo, ovviamente mantenendo le debite distanze tra i calciatori. Ci si interroga ancora, però, sulla ripresa del campionato. Come riportato da Repubblica, l’iniziale data del 13 giugno non sarebbe quella adatta, visto che fino al 14 dello stesso mese sono vietati eventi sportivi. Probabile, quindi, un nuovo slittamento, che potrebbe portare la Serie A a riprendere dalla settimana dopo.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<