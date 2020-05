Serie A: si parte con i recuperi, poi il 20 giugno la prima giornata piena

TORINO- Negli studi di Sky Sport si è fatto il punto sulla possibile ripartenza della Serie A. Il campionato, fermo dallo scorso marzo a causa dell’emergenza Coronavirus, potrebbe riprendere nel week-end del 13/14 giugno con i recuperi della 25esima giornata: Atalanta-Sassuolo, Hellas Verona-Cagliari, Inter-Sampdoria e Torino-Parma. La prima giornata piena, invece, sarebbe quella del 20 giugno, con la Juventus capolista impegnata in trasferta a Bologna. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata anche una clamorosa novità per il mercato bianconero. Possibile svolta decisiva, arriva l’annuncio: “Accordo vicino!” >>>VAI ALLA NOTIZIA

