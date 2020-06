Serie A, si lavora ancora sulla trasmissione di due partite in chiaro

TORINO- Continua la discussione in merito alla trasmissione in chiaro di due partite per ogni turno della Serie A. Come riportato dal Corriere dello Sport, il Ministro Vincenzo Spadafora avrebbe inviato nela giornata di ieri una lettera alla Lega Serie A per chiedere il via libera, senza però ricevere ancora alcuna risposta. Il nodo principale sarebbe legato agli spot pubblicitari, visto che i club non potrebbero inserirne durante, prima e dopo le partite.

