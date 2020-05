Serie A, Rizzoli: “I cinque cambi a partita sono una possibilità”

TORINO- Nicola Rizzoli, designatore degli arbitri della Serie A, ha parlato ai microfoni di Radio1 della possibile novità dei cinque cambi per squadra a partita: “Da un punto di vista regolamentare è importante che questa opportunità non venga usata per perdere tempo, quindi sarebbe meglio eseguire i cinque cambi in tre slot diversi. Da un punto di vista tecnico, invece, non sta a me giudicare. Ci sarebbero tante partite da giocare in un arco di tempo molto ristretto e le possibilità di infortuni aumenterebbero. A decidere, comunque, saranno la Federazione e le Leghe”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<