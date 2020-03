Serie A, ripresa degli allenamenti il 4 aprile?

TORINO- La Serie A è al momento ferma a causa dell’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Italia. Le varie squadre hanno mandato in quarantena i propri tesserati, sospendendo tutte le attività, allenamenti compresi, fino a nuovo ordine. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, si potrebbe tornare al lavoro il 4 aprile, in modo da non creare disparità tra le varie squadre. Questo è stato anche motivo di scontro tra Claudio Lotito e Beppe Marotta, con il presidente biancoceleste che avrebbe voluto riprendere le attività già lunedì, mentre il dirigente nerazzurro si è dimostrato favorevole ad attendere una situazione migliore.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<