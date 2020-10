Serie A, resiste l’idea play-off in caso di emergenza

TORINO- Ai piani alti del calcio italiano si studia sempre un piano B nel caso in cui il campionato dovesse essere fermato a causa del Covid. Come riportato dal Corriere dello Sport, resiste l’idea dei play-off, a patto che però si termini il girone di andata. Le prime 12 classificate verrebbero inserite in due gironi da sei con partite di andata e ritorno. Le prime due classificate di ogni girone, poi, si sfiderebbero in semifinale e finale in gara unica. Le restanti otto, infine, si giocherebbero la salvezza.