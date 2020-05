Serie A, Renzi: “Il campionato riprenderà, mi piacerebbe vedere lo scudetto assegnato ai play-off”

TORINO- L’ex Premier Matteo Renzi, tramite il proprio sito ufficiale, ha parlato della possibile ripresa del campionato di Serie A: “Il calcio riaprirà. O il 13 giugno o il 20 giugno. Bravo il ministro Spadafora a cambiare opinione, anche grazie alla campagna di qualche giornale come il Corriere dello Sport e di qualche bravo parlamentare come Daniela Sbrollini e Luciano Nobili. Poi vi confesso che mi piacerebbe molto vedere i playoff per assegnare lo scudetto. Prima o poi accadrà, ne sono certo”.

