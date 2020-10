TORINO- Alle ore 18 è andato in scena alla Dacia Arena il match tra Udinese e Parma. I bianconeri escono vittoriosi dall’incontro per 3-2, centrando così il loro primo successo in questo campionato. Marcatori dell’incontro, in favore dei padroni di casa, Samir e Pussetto (oltre all’autogol di Iacoponi). Agli emiliani non bastano i gol di Hernani e Karamoh e restano al diciottesimo posto a tre punti. Gli uomini di Gotti sono invece diciassettesimi.