Serie A, Pozzo: “La volontà è di tornare a giocare, ma non si potrà fare prima di fine giugno”

TORINO- Giampaolo Pozzo, presidente dell’Udinese, ha commentato ai microfoni di Radio Sportiva la situazione del campionato: “La mia volontà è quella di tornare a giocare, ma i calciatori sono fermi da due mesi e mezzo in casa e si allenano solo da quindici giorni, per questo la nostra preoccupazione è che abbiano il tempo per farlo. Sappiamo tutti, a partire dai preparatori, il tempo necessario per gestire una pausa estiva. Questo invece è un blocco di due mesi in casa senza precedenti e serve almeno un mese o un mese e mezzo di preparazione atletica per affrontare i campionati nella maniera adeguata. Quindi si dovrebbe tornare a giocare non prima del 27-28 giugno, altrimenti ci saranno una raffica di infortuni e problemi muscolari che terranno i giocatori fermi per mesi”.

