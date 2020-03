Serie A, pessimismo sul ritorno in campo

TORINO- La Serie A è stata al momento bloccata a causa dell’emergenza Coronavirus che ha colpito l’Italia, ma i tempi del rientro delle squadre in campo non sono ancora sicuri. Come riportato dal Corriere dello Sport, cresce il pessimismo per un ritorno entro maggio, viste le difficoltà di organizzazione per la stagione 2020/21. Tornare a giocare così presto, inoltre, potrebbe esporre calciatori e tifosi a nuovi contagi.

