TORINO- Stando a quanto riportato da La Repubblica, ben 15 squadre di Serie A su 20 hanno difficoltà nel pagare gli ingaggi dei propri tesserati. Il termine per il pagamento di novembre è stato spostato dal 16 al 1 dicembre, ma la situazione resta comunque critica. Si prevedono punti di penalizzazione per chi non riuscirà a mettersi in regola, con un -2 per gli stipendi netti e un altro -2 per i contributi.