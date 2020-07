TORINO- Gli orari delle partite della Serie A, dalla ripresa dopo il lockdown, hanno suscitato diverse polemiche. Molte le lamentele a causa delle alte temperature o degli orari troppo tardi e quindi, per questo, la Lega Serie A starebbe pensando ad un cambiamento. Come riferito dall’ANSA, il posticipo serale potrebbe passare dalle 21.45 alle 21/21.25, mentre le are delle 17 potrebbero slittare di un quarto d’ora.

