TORINO- In queste ore la Lega Serie A ha annunciato il rinvio della partita Genoa-Torino, visti i numerosi contagiati dal Coronavirus in casa rossoblù. Il giornalista di Sky Sport Alessandro Alciato ha annunciato che, i club di Serie A, da ora adatteranno un nuovo regolamento per questi casi. Si potrà giocare con almeno 13 giocatori negativi (con almeno un portiere) e, solo una volta l’anno, si potrà chiedere il rinvio delle partite.