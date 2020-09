TORINO- Nelle due partite giocate alle 18, il Napoli e il Milan hanno avuto ragione di Genoa e Crotone. Azzurri a valanga sui liguri (6-0), in una gara mai in bilico. La vittoria porta le firme di Lozano (doppietta), Zielinski, Elmas, Politano e Mertens. Rossoneri che passano in casa dei calabresi grazie al rigore di Kessie a fine primo tempo e al primo gol “italiano” di Brahim Diaz. Entrambe le squadre sono ora a quota sei punti in classifica dopo due giornate.