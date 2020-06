Serie A, l’ufficialità del calendario della ripresa rischia il rinvio

TORINO- In queste ore, da parte della Lega Serie A, sarebbe dovuto arrivare il calendario con date e orari delle partite che si giocheranno alla ripresa del campionato. Stando a quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, si attendono i benestare del Governo e della FIGC in merito alla ripresa a partire dal prossimo 12 giugno (Coppa Italia), visto che l’attuale decreto prevede che non si disputino incontri fino al 14 di giugno. Si lavora, però, per risolvere il tutto entro questa sera.

