Serie A: l’Inter frena a Lecce, la Juve può approfittarne

TORINO- Dopo il pareggio della scorsa settimana contro l’Atalanta, l’Inter ottiene un altro 1-1. Nerazzurri che impattano in casa del Lecce, sprecando così l’occasione di superare momentaneamente la Juventus in testa alla classifica. Al “Via del Mare” la sblocca Bastoni al 71′, al primo gol stagionale, ma non basta a Conte per portare via i tre punti dalla “sua” Lecce. Il pareggio realizzato da Mancosu porta infatti il club meneghino a quota 47 punti, -1 dalla Juve che, contro il Parma, ha l’occasione di blindare ulteriormente il primo posto.