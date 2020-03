Serie A, le date dei possibili recuperi

TORINO- Come confermato dalla FIGC nelle ultime ore, il campionato di Serie A resterà fermo almeno fino al prossimo 3 aprile a causa dell’emergenza Coronavirus. Rinviate quindi le prossime due giornate, che si sarebbero dovute disputare nei prossimi due weekend. Come riportato da Sky Sport, in caso di recupero, ci sarebbero due date disponibili: la prima giornata verrebbe recuperata il 20 maggio (turno nfrasettimanale), la seconda, invece, il 31.

