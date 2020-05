Serie A, Lazio contraria alle cinque sostituzioni a partita

TORINO- L’Ifab ha dato il via libera all’aumento del numero di sostituzioni a partita che, in caso di ripresa della stagione, passerà da tre a cinque. Una soluzione che, però, non avrebbe trovato il parere positivo della Lazio e di Claudio Lotito. A riportarlo è l’edizione odierna del quotidiano La Stampa, che specifica la contrarietà del numero uno biancoceleste a questa idea che, secondo lui, potrebbe favorire squadre come la Juventus, che hanno a disposizione una panchina più lunga.

