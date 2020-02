Serie A: la Roma si rilancia con un 4-0 al Lecce

TORINO- Reduce da tre sconfitte consecutive in campionato, la Roma si rilancia all’Olimpico contro il Lecce nell’ultima delle solo due partite di questa domenica. Giallorossi che mettono una pietra sulla pratica già nel primo tempo, chiuso sul parziale di 2-0 grazie alle rei messe a segno da Under e Mkhitaryan. La ripresa è tutta in discesa, con Dzeko e Kolarov che arrotondano ulteriormente il risultato. Capitolini ora a quota 42 punti al quinto posto, a -3 dalla zona Champions.

