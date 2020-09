TORINO- Brutte notizie per la Roma, che rischia ora di vedersi infliggere un 3-0 a tavolino per la partita di sabato scorso contro il Verona. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la “colpa” sarebbe del centrocampista Diawara, inserito nella lista degli under 22. L’ex Napoli ha però 23 anni e l’averlo inserito in quella lista comporta un’irregolarità. Il Giudice Sportivo deciderà a breve.