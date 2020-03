TORINO- Ancora poca chiarezza riguardo la ripresa di allenamenti e partite in serie A a causa dell’emergenza Coronavirus. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Lazio vorrebbe riprendere i lavori durante la prossima settimana, ovviamente attuando le giuste procedure per evitare eventuali contagi. Allenamenti a piccoli gruppetti e in campi ed orari diversi, anche se il tutto non è ancora stato confermato.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<